اليوم السابع
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الزراعة والتضامن يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب الحيازات الصغيرة

الخميس، 01 أغسطس 2024 09:49 ص
الزراعة والتضامن يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب الحيازات الصغيرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بـ مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية  وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات الشعب المصري.

وشهد اللقاء التوافق على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة، وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع الوعي بالمزايا التأمينية التي سيحصلون عليها حال شمهولهم بالمظلة التأمينية.







التضامن الاجتماعي

الزراعة

الحيازات

التأمينات الاجتماعية



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