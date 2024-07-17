اليوم السابع
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قافلة بيطرية مجانا لحماية الثروة الحيوانية بقرية كفر قورص بالمنوفية 21 يوليو

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:00 ص
قافلة بيطرية مجانا لحماية الثروة الحيوانية بقرية كفر قورص بالمنوفية 21 يوليو قافلة بيطرية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم يوم 21 يوليو 2024، تنظيم قافلة بيطرية مجانيه بقرية كفرقورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية، السادات.







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