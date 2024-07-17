قافلة بيطرية مجانا لحماية الثروة الحيوانية بقرية كفر قورص بالمنوفية 21 يوليو

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم يوم 21 يوليو 2024، تنظيم قافلة بيطرية مجانيه بقرية كفرقورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية، السادات.