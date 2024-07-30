تعرف على تكليفات وزير الزراعة لعودة دور الإرشاد الزراعى

كتبت ـ أسماء نصار

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اهتمامه الخاص بملف الارشاد الزراعي وتطويره، لتقديم كل أوجه الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم من داخل الحقول.

وأشار فاروق في أكثر من مناسبة إلى أن المرشدين الزراعيين والباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء مواقع عملهم الطبيعية هي الحقول مع المزارعين وليس المكاتب إيمانًا منه بأهميته في تقديم النصائح والإرشادات الفنية للمزارعين، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يشهدها العالم من أزمات متعددة سياسية واقتصادية وتغيرات مناخية وغيرها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات وزير الزراعة بشأن الإرشاد الزراعى:

1- وجه بتوحيد وتنسيق كل الجهود الإرشادية من خلال التعاون مع الاتحادات والجمعيات، والمجالس واللجان النوعية.

2- إعداد البرامج الإرشادية في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي والداجنى.

3- الاهتمام بالبرامج الخاصة بمناطق الاستصلاح والزراعات المحمية، تدوير وإعادة استخدام المخلفات الزراعية.

4- التعاون مع المراكز البحثية "مراكز البحوث الزراعية، مركز بحوث الصحراء، والجامعات المصرية" في تنفيذ الحملات القومية والندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد والمدارس الحقلية، و تطوير المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية.

