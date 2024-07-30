اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 07:46 م
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وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان جهود مواجهة تغيرات المناخ على صغار المزارعين

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 06:15 م
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان جهود مواجهة تغيرات المناخ على صغار المزارعين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بمقر وزارة الزراعة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عددا من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل دعم صغار المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من الآثار السلبية لها، على الانتاج الزراعى، وصغار المزارعين، فضلًا عن آليات نشر سبل التقنيات الزراعية الحديثة وتوعية المزارعين بها، كذلك نشر الاصناف من المحاصيل الاستراتيجة المستنبطة مؤخرا، والتى تتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة، والمتحملة للإجهادات، والبيئات الصحراوية والجافة.

وخلال اللقاء أيضا تم استعراض، الجهود المشتركة لمواجهة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين للاستفادة من قش الأرز، ومنظومة تدويره، حيث أكد الجانبان على التعاون الدائم والمشترك، بين الوزارتين، لانجاح المنظومة، وتحقيق أهدافها، من أجل بيئة نظيفة خالية من نوبات تلوث الهواء الحادة.







وزير الزراعة

وزيرة البيئة

تلوث الهواء

قش الارز



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