محافظ مطروح يتابع فعاليات مبادرة "زدنى علما" بإدارة العلمين التعليمية

مطروح – حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات مبادرة "زدنى علما" فى أسبوعها الثانى بإدارة العلمين التعليمية، والتى تهدف إلى تنمية مهارات التلاميذ فى القراءة والكتابة والحسابية، وذلك بحضور عبد السلام كويلة رئيس مركز ومدينة العلمين، وقيادات التعليم بالمدينة.

وحرص محافظ مطروح، على إجراء حوار مع الطلاب المشاركين فى المبادرة، للإطمئنان منهم على تحقيق الاستفادة من الحصص التعليمية، والتى شملت قواعد القراءة والكتابة والحساب، وأثنى المحافظ على مجهودات القائمين على تنظيم المبادرة والمشاركين فيها .

يذكر أن المبادرة انطلقت، الأسبوع الماضى، فى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث تم عمل إختبار للتلاميذ وتقييم مستوياتهم، قبل بداية المبادرة، لمتابعة وقياس المستوى الفعلى للطلاب، وتهدف المبادرة إلى تحسين المستوى اللغوى لطلاب مرحلة التعليم الأساسى، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الاعدادى، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى 12 سبتمبر المقبل.