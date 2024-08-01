نصائح مهمة للتعامل مع طفلك مريض القلب

كتب – حسام الشقويرى

تربية الأطفال المصابين بأمراض القلب قد تكون مهمة شاقة للغاية بالنسبة لأي والد. ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية والثورة الصحية الشاملة، فإن فهم طبيعة المرض واتباع التوصيات العملية من الأطباء يمكن أن يساعدك في التخطيط لرعايتك بسهولة وإدارتها بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



وهناك أنواع مختلفة من أمراض القلب التي يمكن أن يولد بها الطفل أو يصاب بها في وقت مبكر من حياته، ولكن هناك حلول لجميع أنواع أمراض القلب".وبعض هذه الحالات أقل تعقيدًا نسبيًا، في حين قد يحتاج البعض الآخر إلى عملية جراحية أو علاج طويل الأمد. ومن المهم جدًا التعامل مع الموقف بشكل إيجابي دون معرفة وقبول وجود طرق لتحسين جودة حياة طفلك".

فهم الحالة وتكييف الرعاية

من الحقائق الأقل شهرة حول أمراض القلب عند الأطفال أن هؤلاء الأطفال معرضون لخطر متزايد للإصابة بعدوى السمنة. في البداية، يكافح هؤلاء الأطفال المصابون بأمراض القلب لزيادة الوزن. وبالتالي، يُنصح بتناول تركيبات عالية السعرات الحرارية للنمو بشكل صحيح حيث يتم حرق الكثير من السعرات الحرارية لديهم بسبب التنفس السريع. ولكن يجب ملاحظة ذلك على وجه التحديد أنه بعد الجراحة أو مع تحسن صحتهم، يجب أن تكون حياتهم طبيعية. ويشمل ذلك النظام الغذائي والنشاط البدني. الحصول على المساعدة من أخصائي التغذية وتطوير مخطط النظام الغذائي يمكن أن يدعم صحة قلب طفلك ويساعده في التعافي ويدعمه أيضًا على المدى الطويل.

الحفاظ على بيئة صحية

الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والحساسية. لحمايتهم من المهم جدًا تقليل تعرضهم للأماكن المزدحمة، خاصة خلال مواسم البرد والإنفلونزا. قد يحتاج الطفل العادي عندما يصاب بنزلة برد أو إنفلونزا إلى رعاية منزلية فقط وسيكون بخير، ولكن قد ينتهي الأمر بهؤلاء الأطفال في المستشفى وهم يعانون من انزعاج شديد، وبالتالي، من المهم التأكد من أن طفلك في بيئة نظيفة وصحية.

تشجيع النشاط البدني



على عكس ما يعتقده الناس، يجب على الأطفال والمراهقين المصابين بأمراض القلب أن يمارسوا أنشطة بدنية. يمكن أن تساعدهم التمارين المنتظمة، أو الجلسات التي تستغرق 60 دقيقة، أو ممارسة رياضة منظمة على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية كما أن النشاط البدني يساعد هؤلاء الأطفال على الوقاية من مرض السكري. ولكن من المستحسن دائمًا استشارة طبيب القلب الخاص بطفلك لتحديد المستوى والنوع المناسبين للنشاط حتى تحصل على حل مصمم خصيصًا لطفلك.

الفحوصات الدورية والاستعداد للطوارئ

يعد التواصل مع طبيب القلب الخاص بطفلك أمرًا مهمًا بنفس القدر لإدارة حالته. تضمن الفحوصات المنتظمة معالجة أي تغيرات في صحة طفلك بشكل مناسب وتعديل الأدوية والأنشطة حسب الحاجة. من المهم أيضًا أن يفهم الآباء المرض جيدًا حتى يتمكنوا من الاستعداد لحالات الطوارئ غير المتوقعة. يمكن أن يكون تعلم تقنيات الإسعافات الأولية مثل الإنعاش القلبي الرئوي أو التنفس الاصطناعي منقذًا للحياة.

تعليم مهارات العناية الذاتية

كما هو الحال مع دروس الحياة الأخرى، يجب عليك أيضًا تثقيف طفلك حول حالته وطرق العناية بحالة قلبه. وهذا يضمن أنه حتى عندما لا تكون بالقرب من طفلك، فإنه يكون واعيًا ويدرك كيفية اتخاذ خيارات حكيمة. يمكن أن يشمل هذا تثقيفه حول أدويته وأهمية ممارسة التمارين الرياضية الروتينية وتناول الطعام الصحي وتجنب أي عادات ضارة مثل التدخين أو الشرب. إن تمكينه من المعرفة والعادات الصحية يضع الأساس لحياة صحية جيدة ورفاهية.