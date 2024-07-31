محافظ القليوبية: الدولة تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن في إطار استراتيجية مصر الرقمية وذلك بهدف تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشئون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات، في حضور المهندسة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي مساعد المحافظ للمشروعات والاستثمار، والمهندس سمير سليمان مدير عام منطقة القليوبية، والمهندس جمال فؤاد مدير عام تنفيذ مشروعات الشبكات، والمهندس أحمد يحي مدير مراكز الصيانة وممثل عن مديرية الطرق والشبكات الأرضية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات والمحافظة بما ينعكس على تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية للمواطنين والأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة المحافظة بالمدن المختلفة وتوصيل كابلات الفايبر والكبائن وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي في كافة المنشآت الموجودة بها وفقا لرؤية مصر 2030.

تناول الاجتماع، مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم وسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيت الزمني المحدد وتقديم خدمة بجودة فائقة للعملاء، مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية قبل أي أعمال حفر لضمان الحفاظ علي الشبكات الأخري، موجها أيضا باستخدام ماكينات الحفر والمقصات بدلا من الحفر العشوائي لسهولة إعادة الشئ لأصله بالطرق بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات طبقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن حفاظاً على المال العام وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ومن جانبها قدمت مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية وللجهاز التنفيذي على حسن التعاون والتنسيق الدائم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة ولتحقيق الفائدة للمواطنين والأعمال بالمحافظة مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالدولة.