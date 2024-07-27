شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

يأتي هذا ضمن إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.

وأوضح الدكتور بدر، أن الدفعة الجديدة تتألف من 14 طبيبًا متخصصين في مجالات متنوعة تشمل: الباطنة، الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن، التخدير، جراحة القلب والصدر، جراحة التجميل، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، وطب الأورام.

وأضاف أن وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة سيستمر أسبوعيًا، لإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي على المرضى بالمجان. إلى جانب ذلك، سيقومون بتقديم المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحي بالإضافة إلى أطباء معهد القلب.

وفي سياق متصل، أوضحت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة الطبية تضم تخصصات متعددة منها: الجهاز الهضمي والمناظير، الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، والأنف والأذن.



