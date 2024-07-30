الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية لمواطنى جنوب سيناء

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، مع اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في مقر ديوان عام المحافظة بجنوب سيناء.

جاء ذلك عقب انتهاء جولة الدكتور أحمد السبكي في محافظة الإسماعيلية، والتي تأتي ضمن الجولات والمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور أحمد السبكي، التهنئة للدكتور خالد مبارك على توليه هذا المنصب الجديد كمحافظًا لجنوب سيناء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، واللواء دكتور خالد مبارك، آخر استعدادات تشغيل مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، وأعمال التجهيزات الجارية بالمجمع الطبي، والذي سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية لأهالي مدينة الطور، والمقرر افتتاحه قريبًا، كما ناقشا خلال اللقاء التطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، واللواء دكتور خالد مبارك، أيضًا مستجدات مشروع سانت كيور للسياحة الاستشفائية بمشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين.

وقام الدكتور أحمد السبكي، عقب لقاء اللواء المحافظ، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، شملت تفقد مجمع الفيروز الطبي، والاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمجمع، حيث راجع الدكتور السبكي البرامج الوظيفية الطبية للمجمع الطبي استعدادًا لتشغيله قريبًا، مؤكدًا على اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن السيناوي.

وتفقد الدكتور السبكي، أيضًا مركزي طب أسرة الزهراء والمنشية، والعيادات المختلفة والخدمات المقدمة بالمركزين، كما استطلع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، حيث وجه برفع كفاءة العيادات بمركز طب أسرة الزهراء، كما وجه في مركز طب أسرة المنشية بالعمل على تقليل معدلات الانتظار بالحجز عن طريق الكول سنتر.

وتابع الدكتور السبكي، جولته بتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي، والأقسام المختلفة بالمستشفى، مشددًا على مواصلة الجهود لجعل جنوب سيناء مركز إقليمي للسياحة العلاجية تحت مظلة مشروع الهيئة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمواطنين في جنوب سيناء منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، متابعًا: وتستمر الجهود في استكمال تطوير وتجهيز المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتحقيق الهدف الأسمى للهيئة وهو رضاء المتعاملين.

ومن جانبه، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم ملايين المواطنين بتلقي خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، واعتبار ملف صحة المواطن من أولى أولويات خطط الدولة بالإضافة لملف التعليم وتوفير الغذاء للمواطنين.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.