حصاد الوزارات.. وزارة التموين تحدد تكلفة الخبز المدعم للمخابز والرغيف للمواطن ثابت بـ 20قرشا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التموين تحدد تكلفة الخبز المدعم للمخابز والرغيف للمواطن ثابت بـ 20قرشا

نتيجة الثانوية العامة 2024.. نسب النجاح فى 9 مواد قبل ظهور النتيجة

الصحة العالمية تدعو العلماء للاستعداد للوباء "X" بالبحث عن مسببات الأمراض

وزارة العمل: زيارة تفقدية لمكتب رأس غارب لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين

رئيس هيئة الدواء: نحتاج 100 مليون دولار لشراء المواد الخام الدوائية شهريا

نائبة وزيرة التضامن: توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلى إلكترونيا

رئيس هيئة الدواء: البيع الإلكترونى للدواء غير مسموح بة حرصا على المريض

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يوزعان 50 ألف شتلة زيتون على المزراعين مجانًا

وزير العمل: لجان نوعية لوضع تصور لمواجهة الحوادث قبل وأثناء وبعد حدوثها

فتح باب قبول دفعات جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2025

وزارة الصحة: تقديم خدمات طبية متميزة بشارع الصحة بالعلمين

وزير الزراعة يكلف بتعيين 14 مهندس وطبيب بيطرى بمطروح