وزارة العمل: زيارة تفقدية لمكتب رأس غارب لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، زيارة تفقدية لمكتب عمل رأس غارب، وذلك لمتابعة جودة الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات لأداء أدواره المنوط بها مع المنشآت والشركات على أرض الواقع، والاستماع إلى المقترحات لحل مشكلات المكتب ، مما يسهم فى تسهيل عملية تقديم خدمات الوزارة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وفق منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لتقديم تلك الخدمات إلكترونياً فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية 2030 .

يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الزيارات بدأتها المديرية على المكاتب والأجهزة التابعة لها المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة لمتابعة مستويات الأداء وتنفيذ الخطط الموضوعة وفق المدى الزمنى المحدد ، وتفعيل الدور الذى تقوم به تلك المكاتب لتقديم الخدمات للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى كافة ملفات العمل ومنها علاقات العمل ، والتفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، والعمالة غير المنتظمة ، والتدريب المهنى للشباب من الجنسين وغيرها ..

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، واتخاذ كل سُبل التطوير،والإمكانيات التى سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضرورة المتابعة الميدانية لمكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل ورصد جميع المعوقات والعمل على حلها وتسهيل تقديم خدمات الوزارة للمواطنين.

وأضاف مدير المديرية أنه اطمأن خلال الجولة على الخدمات التي يقدمها المكتب ، ومعرفة ما يواجه العاملين بالمكتب من مشكلات أثناء تأدية اعمالهم، خاصة المرتبطة بتعيين ذوي الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وقطاع الأعمال العام وسبل حلها ، ووجه باستكمال الزيارات الى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالي العاملين لدمجهم في المجتمع ، وفي نهاية الزيارة جرى تسليم شهادات شكر وتقدير للشركات التي قامت بالمساهمة في تطوير المكتب ، كما قدم الشكر لمديرة المكتب أمل نصر الدين على عملها الدؤوب وجهدها لتطوير المكتب وآداء العمل .



كما استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل السيد الشرقاوى ، وذلك ضمن فاعليات البرنامج التدريبي لمفتشي العمل على أهم ملفات التى تعمل وزارة العمل على التركيز عليها والتى تمثلت فى : التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وكذلك أهمية متابعة مراكز التدريب المهنى التى تعمل ضمن مشروع مهني 2030 ، والتي تهدف فى مجملها إلى توفير مليون فرصة تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وجرى التأكيد على حصر ومتابعة مراكز التدريب الخاصة وحثهم على تقنين أوضاعهم وتوجيههم للإدارة العامة لمراكز التدريب الخاصة بديوان عام الوزارة ، للحصول على الترخيص المناسب للنشاط ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وأيضاً التعرف على كيفية متابعة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وأهمية التأكد من التزام تلك الشركات باشتراطات وزارة العمل فى هذا الشأن حفاظا على حقوق العاملين المصريين بالداخل والخارج .

وأوضح أحمد رجائى مدير مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.

وأضاف مدير المديرية ، ان اللقاء التدريبى تضمن متابعة تنفيذ المنشآت لتطبيق الحد الآدنى للأجور 6000جنيه شهرياً والذى تم إقراره من المجلس القومى للأجور بداية من شهر مايو الماضي ، ومتابعة تراخيص عمل الأجانب داخل مصر ، والتفتيش الدورى على المنشآت التى يعمل بها اجانب ، والتأكد من وجود تراخيص عمل لهم سارية ومطابقة لاشتراطات وزارة العمل ، وكذلك التركيز فى التفتيش على المنشآت والتأكد من خلوها من أسوأ أشكال عمل الأطفال ضمن تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التى قامت مصر بالتصديق عليها ضمن هذا الإطار ، كما تضمنت الفعاليات ورشة عمل تفاعلية جرى خلالها الرد على أسئلة واستفسارات مفتشى المديرية ، والإتفاق على تصورعام لطريقة العمل فى الفترة المقبلة إتفاقاً مع رؤية الوزارة .