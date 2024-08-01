اليوم السابع
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الخميس، 01 أغسطس 2024 03:27 م
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رئيس هيئة الدواء: البيع الإلكترونى للدواء غير مسموح بة حرصا على المريض

الخميس، 01 أغسطس 2024 02:44 م
رئيس هيئة الدواء: البيع الإلكترونى للدواء غير مسموح بة حرصا على المريض الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء إن البيع الالكترونى للدواء غير مسموح بة تماما حرصا على المريض وتابع : البيع الالكترونى له مخاطر كبيرة والمكان المحدد لبيع الدواء هو الصيدلية وذلك لأن لها اشتراطات صحية محددة لحفظ وتخزين الدواء .

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء  خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان بنقر الهيئة أن هناك بعض المصنعين يقومون بتخفيض اسعار بعض الاصناف وسيتم الاعلان عن قائمة بهذة الادوية .

وأوضح الدكتور على الغمراوى أن مصر الدولة الوحيدة أفريقيا التى تصنع 91% من منتاجاتها محليا والباقى يكون مستورد  وقال: أى نقص في الدواء المستورد سيتم توفيرة الفترة المقبلة وهناك دعم كبير لاستقطاب الاستثمارات العالمية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية .

وأشار الدكتور على الغمراوى أن زيادة سعر الدواء يكون لتوفير الصنف للمريض ويتم مراعاه البعد الاجتماعى للمريض حتى يكون سعر الدواء في المتناول وتابع : تم زيادة سعر 3 الاف صنف من اجمالى 15 الف صنف يتم تداولة وقال : نستهدف توفير الاصناف الحيوية .

 







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