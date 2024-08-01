رئيس هيئة الدواء: البيع الإلكترونى للدواء غير مسموح بة حرصا على المريض

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء إن البيع الالكترونى للدواء غير مسموح بة تماما حرصا على المريض وتابع : البيع الالكترونى له مخاطر كبيرة والمكان المحدد لبيع الدواء هو الصيدلية وذلك لأن لها اشتراطات صحية محددة لحفظ وتخزين الدواء .

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان بنقر الهيئة أن هناك بعض المصنعين يقومون بتخفيض اسعار بعض الاصناف وسيتم الاعلان عن قائمة بهذة الادوية .

وأوضح الدكتور على الغمراوى أن مصر الدولة الوحيدة أفريقيا التى تصنع 91% من منتاجاتها محليا والباقى يكون مستورد وقال: أى نقص في الدواء المستورد سيتم توفيرة الفترة المقبلة وهناك دعم كبير لاستقطاب الاستثمارات العالمية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية .

وأشار الدكتور على الغمراوى أن زيادة سعر الدواء يكون لتوفير الصنف للمريض ويتم مراعاه البعد الاجتماعى للمريض حتى يكون سعر الدواء في المتناول وتابع : تم زيادة سعر 3 الاف صنف من اجمالى 15 الف صنف يتم تداولة وقال : نستهدف توفير الاصناف الحيوية .