وزير الزراعة ومحافظ مطروح يوزعان 50 ألف شتلة زيتون على المزراعين مجانًا

كتبت أسماء نصار

وزع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 50 ألف شتلة زيتون مجانا على 2000 مزارع، وكذلك 120 كبش من سلالة البرقي على صغار المربين بمحافظة مطروح للحفاظ على هذه السلالات المحسنة والمتميزة مع أعلاف تكفى ثلاثة شهور، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة متمثلة في مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " لدعم المزارعين في المناطق الحدودية.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تولى اهتماما بالمزارعين والمربين في الصحراء الغربية، وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال مشروعات الوزارة، مشيرا إلى أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الأغنام البرقي وتحسينها، حيث تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية.



ووجه فاروق بتقديم الخدمات والرعاية البيطرية، وكذلك الإرشاد الزراعي، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعى، وكذلك من اللحوم والألبان مما يسهم في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والسيطرة على الأسعار وأيضا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقد فاروق الصوب الزراعية لشتلات الزيتون بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، مؤكدًا على دعم الوزارة والمحافظة المزارعين وأهمية التوسع في زراعة الزيتون مع ما يمثله من قيمة اقتصادية عالية.