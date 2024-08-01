رئيس هيئة الدواء: نحتاج 100 مليون دولار لشراء المواد الخام الدوائية شهريا

كتب وليد عبدالسلام - تصوير خالد كامل

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية توفير المواد الخام الخاصة بتصنيع المستحضرات الدوائية وتابع يوجد مخزون استراتيجى من المواد الخام يكفى 4 شهور وتابع: نحتاج 100 مليون دولار لشراء المواد الخام شهريا.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر هيئة الدواء أن نقص الدواء يكون وراءة نقص المواد الخام وتابع: لدينا 4 آلاف مادة فعالة للدواء.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك نقص في بعص الادوية وليس كل الأدوية وتابع: يتوفر العديد من المثائل والبدائل للأصناف المختلفة وقال الدواء مسعر جبريا فى مصر، مشيرا إلى أن سعر الصرف له تأثير مختلف على الأسعار المحلية.

وتابع: لدينا 15 ألف دواء مسعر ومسجل في مصر ومن خلال الرصد تبين وجود شكاوى من نقص 81 صنفا فقط ولهم مثائل وبدائل، وقال: نستقبل حوالى 1000 مكالمة يوميا استفسارات عن الأدوية وهو ما دفعنا لعمل برنامج الكترونى يمكن للمريض أن يضع اسم الدواء على البرنامج ويظهر له المثائل والبدائل ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301.

واستكمل: يوجد لكل دواء 12 مثيلا وبديلا يمكن استعماله ووصفه من خلال الطبيب، مشيرا إلى توسيع انتشار الأدوية فى الصيدليات، متابعا: لدينا 16 مجموعة علاجية لا يوجد في جميعها نقص وإنما نسب بسيطة.