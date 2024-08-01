وزير الزراعة يكلف بتعيين 14 مهندس وطبيب بيطرى بمطروح

كتبت أسماء نصار

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، يرافقه واللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال التنمية الزراعية بمنطقة وادي الحريقة في مطروح في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم أهالي محافظة مطروح بالمشروعات التنموية التي تساعد على الاستقرار والتنمية.

كما تفقدا الوزير والمحافظ اعمال القافلة البيطرية المجانية التي تنظمها الهيئة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح العيادة البيطرية المتنقلة لبرايد والتي تقدم خدماتها مجانا لصغار المربين.

أعرب فاروق عن سعادته بزيارته لمطروح كأول محافظة يقوم بزيارة ميدانية لها لتفقد بعض المشروعات الزراعية والتنموية ومتابعة جهود الوزارة في دعم الاستقرار الاجتماعي للتجمعات البدوية .

وأضاف ان وادي الحريقة قد اكتمل أعمال التنمية فيه بطول 7 كم طولي في بطن الوادي حيث تم إنشاء 95 سد تخدم حوالي 120 فدان مزروعة بالأشجار البستانية وذلك من خلال مشروع تعزيز القدرات على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء

أوضح فاروق أن مشروع برايد يوجه انشطته وتمويله من الايفاد بالأساس الي الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، وعلى الصناعات الصغيرة التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة ابناء المحافظة، لافتا الى ان انشطة المشروع تشمل ايضا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة.

أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" ومساهماته الجادة في النهوض بقطاع الزراعة المصرية من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة، لافتا الى أهمية تخصيص تمويل أحد هذه المشروعات لمحافظة مطروح، بإعتبارها البوابة الغربية لمصر، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

و استمع فاروق إلي جهود الطب البيطري والقوافل البيطرية التي يتم اطلاقها في التجمعات الصحراوية للحفاظ علي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ووجه وزير الزراعة الجمعية المركزية بمطروح بتعيين 7 مهندس زراعين و7 اطباء بيطريين والإعلان بدءا من الأسبوع القادم .

كما وجه بحوث الصحراء بتطوير المعمل البيطري ووحدة تلقيح صناعي ودعمهم بالأجهزة الطبية الحديثة وافتتاحه في ديسمبر 2024 مؤكدا علي استمرار التطوير .



وزير الزراعة يستمع إلي جهود الطب البيطري والقوافل البيطرية

من ناحيته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة وزير الزراعة لمطروح مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارة والمحافظة لخدمة أهالي مطروح خاصة التجمعات البدوية والمناطق الحدودية من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وأشار شعيب الى ان هذا التعاون أثمر على زيادة نسبة الأراضي الزراعية بالمحافظة من خلال حفر الابار لحصد مياه الامطار والسيول وتنمية المراعي والوديان وكذلك توزيع التقاوي والبذور والشتلات مجانا وأيضا توفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية في المحافظة .



وزير الزراعة يتفقد أعمال التنمية الزراعية بمنطقة وادي الحريقة

كما أوضح محافظ مطروح جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المشاركة خاصة الجمعية المركزية في دعم الصندوق الدوار برصيد 3 مليون جنيه منها مليون جنيه دعم من المحافظة للمربين حيث تم الموافقة على زيادتها إلى مليون جنيه من الجمعية المركزية ومليون من المحافظة.

