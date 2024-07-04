لمرضى ضغط الدم المرتفع.. 5 خيارات صحية فى وجبة الإفطار

كتبت إيناس البنا

تتسبب ظروف مثل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المتقلبة في توسع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى اختلافات في ضغط الدم، ووفقا لموقع هيلث سايد يحتاج الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم إلى الاعتناء بأنفسهم بشكل أكبر، لأن هذه الظروف يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.



وجبة الإفطار الصحية تساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم من خلال تزويدك بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

وتساعد وجبات الإفطار مثل الشوفان والفواكه والخضراوات الورقية في تقليل مستويات الصوديوم والحفاظ على الطاقة وسكر الدم في جسمك،وفيما يلى 5 وجبات إفطار صحية تساعدك في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

5 وجبات إفطار صحية للحفاظ على ضغط الدم

دقيق الشوفان مع الفواكه الطازجة



يحتوي دقيق الشوفان على نسبة عالية من الألياف التي تساعدك على استقرار مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة الفواكه مثل الموز والتوت إلى النظام الغذائي تعزز من تناول البوتاسيوم، وهو أمر ضروري للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الزبادي مع المكسرات والبذور

يوفر لك الزبادي قليل الدسم الكالسيوم والبروتين، وإضافة اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان تزيد من مستوى الماغنيسيوم في جسمك، مما يساعدك على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يساعد قلبك على البقاء بصحة جيدة.

خبز محمص بالحبوب الكاملة مع الأفوكادو

يحتوي الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة والألياف، وإضافة بعض الأفوكادو في الأعلى يضيف المزيد من الدهون الصحية والبوتاسيوم الضروريين لصحة القلب والتحكم في ضغط الدم بشكل فعال .

عجة السبانخ والطماطم

البيض غني بالبروتين والجلوكوز، بينما يحتوي السبانخ والطماطم على المغنيسيوم والبوتاسيوم، هذا المزيج يدعم صحة قلبك وينظم مستويات ضغط الدم، مما يجعله خيارًا مغذيًا للإفطار.

عصير الخضار الورقية والتوت

يُمزج السبانخ والكرنب مع التوت والموز وحليب اللوز معًا لصنع عصير غني بالعناصر الغذائية، توفر الأوراق الخضراء الماغنيسيوم، بينما يوفر التوت مضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على ضغط دم صحي.

