فوائد تناول البيضة كاملة على صحة الطفل ونموه

كتبت مروة محمود الياس

دوما ما يكون البيض خيارا مثاليا على مائدة طفلك، فهو الوجبة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمه، وتساعد على نموه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وأضاف التقرير، أن بعض الأطفال يفضلون تناول بياض البيض عن الصفار، وآخرين يفضلون الصفار عن البياض، ولكن هذا التقرير يؤكد أن بياض البيض له فائدة عظيمة، لصحة وجسم الإنسان والأطفال بشكل خاص.

وتابع التقرير، أن تناول البيضة كاملة يعزز من عناصرها ويوفر للجسم أفضل كم من البروتين فيها، فصفار البيض يتركز فيه الكثير من النسب العالية من الدهون الصحية، فضلا عن السعرات الصحية فيه، أما عن بياض البيض فيحتوى على الكثير من العناصر والفوائد التي يمد الجسم بها لعل أهمها أن كمّ السعرات الحراري فيه أقل، وكذا الدهون، فهو يحتوى على البروتين والكربوهيدرات، كما يحتوى على الكالسيوم والدهون الصحية، كذلك له فوائد عدة منها:

بياض البيض يحتوى على نسبة أقل من السعرات الحرارية لذا لا يزيد الوزن

يحتوى على كم هائل من البروتين، يعزز من عمل العظام والعضلات في الجسم كافة، كما أنه مفيد وصحى لمتبعى الريجيم أو الدايت وإنجاحه

يحتوى أيضا بياض البيض على نسب جيدة من البوتاسيوم، الصحى والمفيد لنسب ضغط الدم، فضلا عن صحة العظام بشكل عام في الجسم

وبالتالى يصبح بياض البيض صاحب فائدة عظيمة لا يجب أن يتم إهمال تناوله خاصة للأطفال دون إسراف أو تفريط.