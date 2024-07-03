الموعد المناسب لتناول وجبة الإفطار للمحافظة على مستويات السكر

كتب - حسام الشقويرى

إذا كنت مصابًا بمرض السكرى، فمن المهم أن تعرف أن نظامك الغذائي هو الأكثر أهمية لصحتك، ومرض السكري هو مرض نمط الحياة الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، فهو اضطراب أيضي حيث يكون جسمك غير قادر على استخدام أو إنتاج هرمون الأنسولين الذي يعد ضروريًا لتنظيم مستويات السكر في الدم، وغني عن القول أنه من المهم للغاية بالنسبة لمرضى السكر التحكم في نظامهم الغذائي أو الحفاظ عليه، وفقا لما نشره موقع healthshots

وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، بالنسبة لمرضى السكر، من الضروري عدم تخطي وجبة الإفطار وتناولها في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى ارتفاع مستويات السكر، وتخطي وجبة الإفطار تمامًا يمكن أن يسبب انخفاضًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، وهو أمر غير صحي أيضًا، وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بالإفطار، يحتاج مرضى السكر إلى إيجاد التوازن الصحيح.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن تناول الطعام في ساعات الصباح الباكر (قبل الساعة 8:30 صباحا) يرتبط بانخفاض مقاومة الأنسولين وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الأولى في وقت لاحق من اليوم.

و تناول الطعام في الصباح الباكر قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى، وقد تساعدك هذه الممارسة أيضًا في تجنب عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري مثل زيادة الوزن.

لذا نتعرف على بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك إضافتها إلى وجبة الإفطار المناسبة لمرضى السكري:

1. الشوفان

غالبًا ما يتم تضمين الشوفان في النظام الغذائي لمرضى السكر لأنه يساعد في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم وتنظيم إنتاج الأنسولين. نظرًا لكونه مصدرًا رائعًا للألياف، فإن الشوفان يضمن امتصاص السكر في مجرى الدم ببطء وثبات.

2. بيض مسلوق

يمكن أن يكون البيض إضافة رائعة لنظامك الغذائي للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم. فهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين، وأفضل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج إلى أي زيت للقيام بذلك، ما عليك سوى رش القليل من الملح والفلفل لإضافة طعم إلى البيض المسلوق وتناوله على الإفطار.

3. الفواكه

السبب الرئيسي وراء مرض السكري هو عدم تطابق مستوى الجلوكاجون والأنسولين، لذلك يجب تناول الطعام وخاصة الفواكه باعتدال مما يمكن أن ينفي التأثير ويعيد التوازن في الجسم، تناول الفواكه مثل التفاح والفراولة والكيوي. تعتبر الفواكه طريقة رائعة لإضافة بعض الطاقة إلى صباحك، مع عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم.

6. مزيج المكسرات والبذور

مزيج جيد من المكسرات والبذور غني بالبروتين وسيبقيك مشبعًا لفترة أطول من الزمن، علاوة على ذلك، فهو مفيد أيضًا لصحة قلبك، نظرًا للدهون الصحية الموجودة فيه، وبالتالي، فإن دمج مزيج المكسرات والبذور