أسباب ارتفاع نسبة سكر الدم فى الصباح.. كيف يتعامل مرضى السكرى؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يكون الاستيقاظ على قراءة مرتفعة لنسبة السكر في الدم بمثابة بداية محبطة ليومك، ووفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth ترتفع مستويات السكر في الدم في الصباح لدى بعض المرضى، حيث يظهر هذا في كلا النوعين الأول والثاني من مرض السكري

أعراض ارتفاع سكر الدم في الصباح الباكر

الشعور بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

في بعض الأحيان رؤية ضبابية وصداع مستمر.

الأسباب

بشكل عام، تؤدي التغيرات الهرمونية التي يمر بها جسمك في الصباح إلى زيادة مستويات السكر في الدم إذا لم تكن مصابًا بالسكري.

و أظهرت الدراسات أن جسمك يفرز المزيد من الأنسولين لموازنة مستويات السكر في الدم إذا لم تكن مصابًا بالسكري، ولكن إذا كنت مصابًا بالسكري، فإن جسمك لا يستجيب للأنسولين بنفس الطريقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح.

وارتفاع السكر هي طريقة جسمك للتأكد من أن لديك ما يكفي من الطاقة للاستيقاظ وبدء اليوم.

وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد لا يكون لدى جسمك ما يكفي من الأنسولين لمواجهة هذه الهرمونات. وهذا يخل بالتوازن الدقيق الذي تعمل بجد للحفاظ عليه، وقد تكون قراءات السكر لديك مرتفعة للغاية بحلول الصباح.

وهناك عدة طرق لمعالجة هذه الظاهرة ، اعتمادًا على ما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني:

لمرض السكري من النوع الأول



1. تغيير مستوى الأنسولين: قد يكون من المفيد تبديل توقيت أو جرعة الأنسولين طويل المفعول أو استخدام الأنسولين كما سيتم أخذ الأنسولين قصير المفعول الذي يتم تناوله في الصباح بعين الاعتبار.

2. المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM): يمكن استخدام المراقبة المستمرة للجلوكوز للمساعدة في اكتشاف مستويات الجلوكوز المرتفعة في الصباح، والتدخل الفوري.

3. تعديلات الأدوية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري أيضًا تغيير الأدوية المختلفة التي تؤثر على مستويات السكر في الدم.

4. تعديلات الوجبة: يمكن أن تساعد وجبة منخفضة الكربوهيدرات قبل النوم في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

لمرض السكري من النوع الثاني



1. توقيت وتعديل الجرعة: يمكن أن يساعد تغيير توقيت أو جرعة أدوية السكري

2. تعديلات نمط الحياة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبرنامج متوازن لفقدان الوزن يمكن أن يعزز إدارة الجلوكوز بشكل عام.

3. المراقبة: يمكن أن تساعدك مراقبة مستوى الجلوكوز، خاصة في الصباح، على معرفة الأدوية أو وجودها وإرشادك بشأن أي تعديلات.

4. جدول نوم ثابت: الحفاظ على جدول زمني للنوم اليومي يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.



