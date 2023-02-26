ما الفرق بين الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة؟

كتبت نهير عبد النبى

ربما سمعت أن الكربوهيدرات المعقدة أفضل بالنسبة لك من الكربوهيدرات البسيطة لكن الجدل حول الكربوهيدرات البسيطة مقابل الكربوهيدرات المعقدة ليس سهلاً كما يبدو ظاهريًا

وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist تعتبر بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة ، مثل الفاكهة ، صحية. وقد اكتسبت بعض الكربوهيدرات المعقدة ، مثل البطاطا البيضاء ، سمعة سيئة للغاية.

عندما تأكل أي نوع من الكربوهيدرات ، بسيطة أو معقدة ، فإن جسمك يقسمها إلى واحدة من أبسط وحدات السكر ، الجلوكوز ، الذي يمتص في دمك ثم يتم إطلاق هرمون الأنسولين للمساعدة في نقل هذا الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا ، بحيث يمكن استخدامه للحصول على الطاقة، يساعد الأنسولين أيضًا في تخزين الجلوكوز غير المستخدم في الكبد لاستخدامه لاحقًا.



ما الفرق إذن بين الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة؟ وهل أحدهما أكثر صحة من الآخر حقًا؟

ما هي الكربوهيدرات البسيطة؟

ببساطة ، الكربوهيدرات البسيطة هي سكريات، وهي تشمل سكر المائدة الأبيض الذي نفكر فيه عندما نسمع كلمة "سكر". لكنها تشمل أيضًا السكريات الطبيعية مثل تلك الموجودة في الفاكهة والحليب ، والسكريات المكررة المضافة إلى العديد من الأطعمة المصنعة.

تشمل الأمثلة الشائعة للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة ما يلي:

حبوب الإفطار

الزبادي

مشروب غازي

حلويات

السلع المخبوزة

عصائر الفاكهة

يتمثل الجانب السلبي الأساسي للكربوهيدرات البسيطة في أنها ، نظرًا لبساطتها الشديدة ، يقوم الجسم بتقسيمها إلى جلوكوز بسرعة كبيرة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الجلوكوز في الدم، ويساعد إفراز الأنسولين على دخول الجلوكوز إلى خلايانا ، ويتراجع السكر في الدم. ولكن بعد حدوث ذلك يمكننا أن نشعر بالتعب وربما حتى الجوع مرة أخرى."

إحدى الطرق السهلة لمعرفة ما إذا كان الطعام يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة هو التحقق من كمية "السكريات المضافة" التي يحتوي عليها.



ما هي الكربوهيدرات المعقدة؟ تشمل الكربوهيدرات المعقدة النشويات والألياف .

على عكس نظيراتها الأكثر بساطة ، تحتوي الكربوهيدرات المعقدة على العديد من وحدات السكر التي يتم ربطها معًا عبر سلاسل طويلة أو متفرعة، يمكن أن يكون تحلل هذه الجزيئات المعقدة أصعب على جسمك.

الألياف والنشويات المقاومة تبطئ عملية الهضم والامتصاص ، لذلك لا نرى ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم عندما نأكل الأطعمة التي تحتوي على هذه الكربوهيدرات، وهذا يسمح لنا بالشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع أيضًا انهيار الطاقة الذي قد نشعر به بعد تناول السكريات البسيطة فقط.

لا تتوقف فوائد الكربوهيدرات المعقدة عند هذا الحد الأطعمة التي تحتوي على الألياف والنشويات غالبًا ما تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، وجميع العناصر الغذائية المفيدة لجسمنا.