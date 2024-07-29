نقيب الأطباء البيطريين يبحث مع محافظ بنى سويف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

كتبت آية دعبس

التقى الدكتور مجدى حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بحضور الدكتور أحمد عنتر، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين والدكتور خالد أحمد شقير، نقيب الأطباء البيطريين ببني سويف.

ثمن محافظ بني سويف الدور الذي تقوم به النقابة للمشاركة في بناء الوطن، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين النقابة وأجهزة المحافظة المعنية بقطاع الطب البيطري في مجال تنظيم القوافل العلاجية، وعقد اللقاءات والندوات الإرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية، والعمل على زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وتمت مناقشة سبل استغلال الوحدات البيطرية التابعة للمحليات، علاوة على عرض أراضي على النقابة لإقامة مشاريع للثروة الحيوانية.

وهنأ الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، محافظ بني سويف بتجديد القيادة السياسية الثقة فيه ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به المحافظة في توفير أوجه الدعم والمساندة للقطاع، والذي يشهد نشاطا ملحوظا في الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها من خلال توفير التيسيرات اللازمة لحملات التحصين للقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وبحث الطرفان عدد من الموضوعات التي تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعظيم سبل الدعم والتعاون في هذا الشأن بجانب التعاون في تفعيل الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم بمختلف أنواعها.

وناقش الطرفان سبل التعاون في دعم منظومة العمل بالقطاع البيطري وفي المقام الأول تنمية وتدريب الأطباء وتوفير مناخ العمل المناسب لمزيد من الجهد في سبيل النهوض بالقطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية.