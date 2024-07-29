محافظ بنى سويف يستقبل وزير الصحة بمستشفى ناصر العام

بنى سويف هانى فتحى

استقبل، منذ قليل، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في مستهل زيارته اليوم للمحافظة، والتي تبدأ بتفقد مستشفى ناصر العام والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن خطة الوزارة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدد من المستشفيات ،والتي تشمل بجانب مستشفى ناصر العام، مستشفيات: الصدر والتأمين الصحي والتخصصي، ثم التوجه لديوان عام المحافظة لعقد لقاء مع أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ وفي حضور قيادات القطاع الصحي بالمحافظة.