محافظ بني سويف يتفقد منافذ السلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين والسلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم ويومي.

جاء ذلك ضمن جولته تفقد خلالها عدداً من المنافذ والسلاسل التجارية بمدينة بني سويف، ورافقها خلالها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، هاني الجويلي رئيس المدينة،المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين ، عزة بسيوني مكتب تموين البندر، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وبعض مسؤولى المنافذ والسلاسل التجارية.

واطمان المحافظ على توافر السلع الأساسية والتموينية من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والجبن واللحوم بمختلف أنواعها وغيرها من السلع الأساسية والإستراتجية،والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة، ضمن"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"،التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.