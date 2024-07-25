نقيب البيطريين: 10 آلاف درجة مالية لتعيين الأطباء والتنفيذ قريباً

كتبت آية دعبس

قال الدكتور مجدى حسن نقيب عام أطباء بيطريين مصر، إنه حريص منذ بدء توليه المسئولية على التواصل مع وزارتي المالية والزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وجهاز التنظيم والإدارة من أجل التأكيد على تعيين الأطباء البيطريين والحصول على درجات مالية لتعيينهم.

وصرح نقيب أطباء بيطريين مصر أنه خلال لقائه بالدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكد الأخير أنه تم اقرار 10 آلاف و80 درجة مالية من وزارة المالية لتعيين الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وتم إقرار لجنة تنفيذية لإتمام التعيينات، وتعمل على ذلك الآن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أن الدكتور ممتاز طلب رؤية النقابة فى من سوف يتم تعيينهم على هذه الدرجات، وتم إرسال رؤية النقابة، وبعد انتهاء اللجنة التنفيذية من تسكين هذه الدرجات، سيتم إرسال تلك الدرجات من وزير المالية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهات التنفيذية، ويتم المتابعة من النقابة العامة يومياً مع الإدارة المالية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى يتم تعيين السادة الزملاء.

يذكر أن التعيينات للأطباء البيطريين كانت قد توقفت منذ عام ١٩٩٤، ومن تم تعيينهم أعداد بسيطة لا تذكر سواء عن طريق المسابقات المحدودة، أو على الصناديق الخاصة ولم ينضموا لموازنة الدولة حتى الآن.