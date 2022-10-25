نقيب الأطباء البيطريين: الرئيس ينحاز للمواطن وتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي تجذب الاستثمارات

كتبت آية دعبس

ثمن الدكتور خالد سليم - نقيب عام الأطباء البيطريين - تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ختام المؤتمر الاقتصادى بعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة التى يمر بها العالم وأثرت على كل الدول بما فيها الدول الكبرى، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الاكثر تأثرا.

اشار سليم إلى أن هذه التصريحات تدل على حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للشعب المصرى، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، والعمل على تفادى تأثيرات الأزمة العالمية التى يعنى منها كل دول العالم، ويؤكد الرئيس دائما انحيازه للمواطن البسيط وأصحاب المعاشات ورفع الأعباء الصعبة التى نتجت عن الأزمة العالمية عنهم.

أكد سليم على أن توصيات المؤتمر الاقتصادي التى وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها، تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة ووضع رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأيضا توصيف وتحليل كل ما يعوق التنمية الاقتصادية و التضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص.

أوضح نقيب عام الأطباء البيطريين أن توجيه الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، تخدم اقتصاد مصر والمواطن و مجتمع الأعمال وتدعم قواعد الاقتصاد المصرى ،وترفع الوعي المجتمعى وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعى وتقدم مصر اقتصاديا واجتماعيا وتحسين معيشة المواطن المصرى.