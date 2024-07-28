السم الأبيض.. متى يصبح السكر ساما للجسم؟

كتب حسام الشقويرى

في حين أن الإفراط في تناول أي شيء مضر بالصحة، فإن السكر على وجه الخصوص يمكن أن يكون سامًا للجسم، من الجلد والشعر إلى الأعضاء الداخلية، ولا يوفر السكر أي شيء ويسبب ضررًا هائلاً للجسم، لهذا السبب من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن لتقليل المخاطر، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي استهلاك السكر إلى إضعاف مناعتك ويؤدي إلى أمراض لا رجعة فيها، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

زيادة الوزن والسمنة

تذكر أن تناول كمية من السكر تفوق احتياجات الجسم قد يؤدي إلى تناول سعرات حرارية عالية، ويسبب زيادة الوزن والسمنة.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

إن تناول السكر والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب ، وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم

تشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وكذلك ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم - وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب

مرتبطة بحب الشباب

ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة ، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية ، بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ، مثل الحلويات المصنعة ، ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات - وكلها تلعب دورًا في تطور حب الشباب.

قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.