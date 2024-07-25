كم مرة يجب عليك مضغ الطعام لحرق الدهون وإنقاص وزنك؟

كتبت مروة هريدى

يساعد مضغ الطعام جيدًا على حرق السعرات الحرارية الزائدة كما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية، حيث أن تناول الطعام بوعي يعمل على تحسين الهضم بشكل عام، لذلك من المهم أن نكون على دراية بفوائد المضغ الجيد للطعام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

وفقًا لبحث نُشر في مجلة "Obesity"، فإن المضغ حتى لا يتبقى أي كتل يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم، حوالي 10 سعرات حرارية إضافية لوجبة تحتوي على 300 سعر حراري.

ويسمح المضغ بامتصاص أفضل للمغذيات حيث تعمل العملية نفسها على تقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة مما يساعد العصارة في المعدة على تقليصها إلى حجم مجهري، ووفقًا لهذه الدراسة، يساعد هذا في امتصاص أفضل للمغذيات والسوائل، إلى جانب ذلك، يمكن أن يعزز المضغ أيضًا تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء، من ناحية أخرى، فإن تناول الطعام بشكل أسرع لا يفعل شيئًا لحرق السعرات الحرارية.

كم مرة يجب عليك مضغ الطعام لحرق الدهون؟

يقول أخصائيو التغذية إن مضغ الطعام 40 مرة على الأقل قبل بلعه يمكن أن يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، كما أن مضغ الطعام 40-50 مرة يساعد أيضًا في التحكم في الجوع استهلاك كمية أقل من الطعام، فمن المهم مضغ الطعام ببطء وبشكل صحيح، وقد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى عسر الهضم ومشاكل المعدة، ووفقًا لبعض الدراسات، يجب على الشخص أن يمضغ 30 مرة على الأقل في حالة الأطعمة الصلبة بينما يكفي 6-10 مرات للأطعمة اللينة.

ويعتمد مضغ الطعام على حجم اللقمة بالإضافة إلى قوام الطعام، وتحتاج الأطعمة الجافة أو الصلبة للمضغ أكثر من الأطعمة الرطبة، ولكن يجب على الشخص التركيز دائمًا على مضغ اللقمة حتى تصبح رطبة وطرية ثم بلعها.

وفقًا للعديد من الدراسات، من خلال زيادة عدد مرات المضغ، شهد الناس مستويات محسنة من هرمونات الأمعاء المرتبطة بالجوع والشبع، مما يؤدي إلى التحكم بشكل أفضل في الشهية، حيث تشجع هذه الطريقة على الأكل بوعي، مما يجعلك أكثر وعيًا بتناول الطعام ويساعدك على معرفة توقيت الشعور بالشبع، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام، إن المضغ عادة ما يزيد من إنتاج اللعاب، وإذا تناولنا الطعام بسرعة كبيرة، فإن جزيئات الطعام غير المهضومة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التخمر في الأمعاء ونمو البكتيريا بشكل مفرط. لذا، فإن عدد المرات التي يحتاجها الشخص للمضغ يعتمد أيضًا على ملمس الطعام.

فيما يلى.. ممارسات أخرى مفيدة تساعد في إنقاص الوزن:

احرص على تناول وجبة الإفطار



ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية يمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، حيث تؤدي المعدة الفارغة غالبًا إلى الجوع المفرط واختيارات الطعام السيئة، ويعد التخطيط للوجبات مسبقًا استراتيجية فعالة أخرى، حيث أن تحديد ما ستأكله قبل أن تشعر بالجوع يساعدك على اتخاذ خيارات أكثر صحة وتجنب الأكل المتسرع.

إعطاء الأولوية للخيارات المغذية

يمكن أن يساعدك إعطاء الأولوية للخيارات المغذية مثل تناول الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون على الشعور بالشبع والرضا، مما يقلل من إغراء الإفراط في تناول خيارات أقل صحة، ويمكن أن يساعد أيضًا تناول وجبات خفيفة صغيرة ومتكررة طوال اليوم في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ومنع الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات الرئيسية، لذلك اختر وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات والفواكه والزبادي لإبقاء الجوع تحت السيطرة.