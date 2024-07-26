عايز تصحصح مش لازم شاى وقهوة.. تناول 3 أطعمة لتعزيز الانتباه واليقظة

كتبت مروة محمود الياس

هناك أطعمة ومشروبات تساعد على اليقظة والانتباه، لا تعتمد بشكل كلي على الشاي والقهوة حتى لا تعتاد شربهما ولا تستطيع الاستيقاظ إلا بهما ولكن هناك بعض المنبهات الطبيعية التي تحمل الكثير من الفوائد والصحية، وفي الوقت ذاته تساعد على يقظة العقل وانتباهه بشكل سريع خاصة إذا ما بدأت يومك بها.

وفقًا لتقرير نشر في موقع "ماديسين هيلث" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الطعام يتحكم بشكل كبير في تعزيز الإنتباه السريع واستعادة اليقظة والنشاط بعد ساعات من النوم الطويل للشعور بالانتباه والقدرة على مزاولة الأعمال اليومية دون عناء أو استغراق الكثير من الوقت، والجميع يعتمد على القهوة والشاي والمشروبات الغنية بالكافيين وهذا الأمر من شأنه أن يزيد نسب الكافيين ويركزها في الجسم مما يؤثر على الأعصاب بالسلب ويؤثر على دورة النوم وكذلك يؤثر على الصحة الجسدية تدريجيا خاصه مع زيادة الجرعة.

ويمكن استبدال هذه المشروبات المعززة بالكافيين، بالكثير من الأطعمة التي تعزز الاستيقاظ والانتباه واليقظة العقلية، وتساعد على تعزيز قدرات العقل بالكامل لذلك يمكن الاستفادة بها في تعزيز الصحة العقلية بشكل عام والحفاظ عليها، من أبرز هذه الأطعمة:

المكسرات والبذور التي تعد أحد أهم مصادر مضادات الأكسدة الطبيعية التي تقاوم تأكسد الخلايا خاصة خلايا المخ وتعزز من الإنتباه السريع واليقظة بشكل ملحوظ.

الشيكولاته الداكنة التي لا تحتوي على السكر أو تحتوي عليها بنسب قليلة للغاية، هذه النوعيات من الطعام تعزز من مقاومة الجسم للأكسدة وبالتالي تُعزز الانتباه واليقظة والبعد عن الخمول كما أنها تعزز التركيز بنسبة عالية جدا وملحوظة.

الأسماك، هذا الطعام الصحي والمفيد الذي يعزز من صحة الجسم والعقل أيضًا كما أنه منبها طبيعيًا للجسم، ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والكثير من الدهون الصحية.

كل الأطعمة التي سبق ذكرها تساعد على الحصول على الحصة اليومية من الفيتامينات والمعادن وعدد قليل للغاية من السعرات الحرارية، كما أنها تمد بالدهون الصحية وتقينا اللجوء للسكريات لزيادة اليقظة والانتباه