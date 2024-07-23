لو بتاخدى كورتيزون.. اعرفى أسباب زيادة الوزن وأهم النصائح لتقليل الأعراض

كتبت إيناس البنا

دائما ما يرتبط اسم الكورتيزون بزيادة الوزن عند كثير من الأشخاص خاصة السيدات، والاستخدام المطول قد يسبب العديد من الآثار الجانبية، من جانيه كشفت رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى أن تناول الكورتيزون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن عند السيدات لأسباب عدة، منها:

أهم الأسباب



زيادة الشهية: الكورتيزون يزيد من الشهية، مما يدفع السيدات لتناول كميات أكبر من الطعام.

توزيع الدهون: يؤدي الكورتيزون إلى توزيع الدهون بشكل غير متساوٍ في الجسم، مما يتسبب في زيادة الوزن في مناطق معينة مثل الوجه (وجه القمر) والبطن والظهر.

احتباس السوائل: يمكن أن يسبب الكورتيزون احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من الوزن بشكل مؤقت.

تأثير على الأيض: الكورتيزون يمكن أن يبطئ من عملية الأيض، مما يجعل حرق السعرات الحرارية أبطأ وبالتالي تراكم الدهون.

زيادة تكوين الدهون: الكورتيزون يمكن أن يزيد من تكوين الدهون في الجسم ويقلل من معدل تفكيكها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



وأشارت الطبية إلى أن الأبحاث العلمية المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية أوضحت أن السيدات اللاتي يتناولن أكثر من 7.5 ملى لأكثر من 60 يوم تحدث عندهن هذه الاثار الجانبية، موضحة أن التخلص من هذه الاثار في خلال 7 أشهر إلى سنة يمكن من خلال النصائح التالية:

للحد من زيادة الوزن المتعلقة باستخدام الكورتيوزن يوصى باتباع التالى :

اختارى الأطعمة التي تملأ البطن ولكنها منخفضة السعرات الحرارية مثل الفواكه والخضراوات الطازجة وتقسيم تناول الطعام على 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة

اختارى الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف والبطئية في الهضم بدلا من الكربوهيدرات المكررة مثلا مركونة القمح الكامل بدلا من المكرونة العادية والأرز البنى بدلا من الأبيض



تضمين مصدر البروتين مع كل وجبة مثل اللحوم والجبن والبقوليات، حيث أشارت الأبحاث العلمية إلى أن الوجبات التي تحتوى على 25 إلى 30 جرام من البروتين أكثر فاعلية في الحد من الشهية والتحكم في الوزن.



شرب الكثير من الماء حتى عند الشعور بالشبع يمكن أن يحرف المزيد من السعرات الحرارية مع البقاء نشطا وممارسة أي تمارين حتى لو كانت بسيطة.

