صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة لتركيب الصمامات الرئوية للأطفال

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "قلوبهم مسؤوليتنا" لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، والتى تهدف إلى تمويل إجراء عمليات تركيب صمامات رئوية في القلب باستخدام أحدث تقنية من القسطرة التداخلية، والتي تُعد بديلاً عن جراحة القلب المفتوح، وهي إحدى مبادرات محور الرعاية الصحية الذي ينفذ من خلاله الصندوق العديد من الحملات والمبادرات لرعاية صحة المصريين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المبادرة تعمل على إنهاء قوائم الانتظار ووضع نهاية لمعاناة الأطفال مع المرض، وإعادة الأمل مرة أخرى إليهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، وقد شهدت المبادرة نجاحًا ملموسًا في مراحلها الأولى، حيث تمكنت من تمويل ثماني عمليات قسطره تداخلية ناجحة في مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال ،حيث تُعدّ تقنية القسطرة المستخدمة ثورة حقيقية في علاج أمراض القلب عند الأطفال، حيث تُقدم بديلاً آمنًا وفعّالًا لعمليات القلب المفتوح التقليدية، حيث لا تتطلب شق الصدر أو فتح القلب، مما يُقلل من خطر حدوث العدوى ونزيف الدم وآثار التخدير، ويُسرع من عملية التعافي، حيث يغادر الطفل المستشفى بعد 48 ساعة فقط من العملية، يُمكن للطفل العودة إلى المدرسة والأنشطة اليومية وممارسة حياته الطبيعية بشكلٍ أسرع، ويكتفي بتناول أدوية مُضادة للتجلطات بعد العملية.

وأضاف عبد الفتاح، أنه تم التعاقد مع هيئة الشراء الموحد للحصول على صمامات القلب، وأن المبادرة بمثابة طوق نجاة حقيقي للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، ممن لم يتمكن معظمهم من إجراء عملية تركيب الصمامات الرئوية في القلب بسبب التكلفة المالية الباهظة، حيث تتكامل الجهود في مبادرة قلوبهم مسؤوليتنا وتشكل أبهى صور التكافل الاجتماعي.

وتم إجراء العمليات في مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالقاهرة، وأجريت على يد نخبة من خبراء وأساتذة أمراض وجراحات القلب في مصر والعالم، وشارك في هذه العمليات البروفسير زياد حجازي، أستاذ بجامعة وايل كورنيل بنيويورك، والدكتورة سونيا الصعيدي أستاذ ورئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش، ونخبة من أساتذة أمراض القلب بجامعة القاهرة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سونيا الصعيدي إن القائمين على صندوق تحيا مصر أظهروا استجابة إنسانية سريعة وفعالة فور علمهم بقوائم انتظار جراحات صمامات القلب، ومدى خطورة هذه المشكلة، وتم توفير صمامات القلب اللازمة، مع إبداء الاستعداد الكامل لتبني رعاية الأطفال المرضى حتى يتم القضاء على قوائم الانتظار.

وتجسد هذه المبادرة الكريمة حرص صندوق تحيا مصر على دعم احتياجات الرعاية الصحية للأطفال، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي قد تواجه بعض الأسر في توفير العلاج اللازم.

وعبّرت أسر الأطفال المستفيدين من المبادرة عن امتنانهم العميق للقائمين عليها، مُثمنين الدعم الذي غيّر حياة أطفالهم وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمستقبل، حيث أن مبادرة "قلوبهم مسؤوليتنا"، هي إعادة رسم للأمل وبصمة خير تُلامس قلوب الأطفال وعائلاتهم.

يعدّ نجاح مبادرة "قلوبهم مسؤوليتنا" خطوة هامة في جهود صندوق تحيا مصر لرعاية صحة الأطفال ودعمهم في مواجهة أمراض القلب. ويسعى الصندوق إلى مواصلة دعم هذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المستشفيات والأطفال في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة لتركيب الصمامات الرئوية للأطفال



صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة لتركيب الصمامات الرئوية