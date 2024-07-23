مشاكل صحية قد تصيبك حال فقدان الوزن دون محاولة

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يرغبون فى فقدان الوزن دون بذل أى جهد، إلا أن ذلك قد يكون علامة على مشكلة صحية، إذا يمكن أن يكون فقدان الوزن السريع دون خفض السعرات الحرارية أو ممارسة التمارين الرياضية أحد أعراض حالة مرضية خطيرة، مثل مرض السكر أو حتى السرطان.

وينصح الخبراء أنه إذا فقد الشخص عن غير قصد أكثر من 5% من وزن جسمه الطبيعي، أو أكثر من (4.5 كجم) في أقل من عام، فيجب عليه استشارة الطبيب.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية: "قد يكون سببه حدث مرهق مثل الطلاق، أو فقدان الوظيفة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة، ويمكن أيضا أن يكون ناجما عن سوء التغذية، أو حالة صحية أو مجموعة من الأشياء".

وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب فقدان الوزن هو السرطان، فمن المهم فحصه إذا كنت تفقد الوزن دون أن تحاول ذلك ومن المرجح أن يقوم الطبيب العام بإجراء اختبارات لتحديد السبب.

يمكن أن يكون فقدان الوزن السريع علامة على العديد من الحالات الطبية وهى..

فرط نشاط الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية أو الانسمام الدرقي، حيث تنتج الغدة الدرقية الكثير من هرمونات الغدة الدرقية، وتنتج الهرمونات التي تؤثر على أشياء مثل معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وجود الكثير من هذه الهرمونات يمكن أن يسبب مشاكل مزعجة وربما خطيرة قد تحتاج إلى علاج.

يمكن أن يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على أي شخص، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء بنحو 10 مرات أكثر من الرجال، ويحدث عادةً بين 20 و 40 عامًا.

يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك فقدان الوزن بسبب ارتفاع معدل التمثيل الغذائي، ما قد يسبب زيادة في الشهية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا إنه في حالات نادرة فقط، عندما يتم اكتشاف فرط نشاط الغدة الدرقية غير المشخص أو الذي يتم التحكم فيه بشكل سيئ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة خطيرة تهدد الحياة تسمى عاصفة الغدة الدرقية يحدث هذا عندما تشتعل الأعراض فجأة وغالبًا ما تكون ناجمة عن العدوى.

مرض السكر النوع 1

يؤدي مرض السكر من النوع الأول إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم بشكل كبير، ويحدث ذلك عندما لا يتمكن جسمك من إنتاج هرمون يسمى الأنسولين، الذي يتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

يمنع الأنسولين غير الكافي الجسم من نقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة، ما قد يتسبب في حرق الجسم للدهون والعضلات كطاقة بدلاً من ذلك، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الشعور بالعطش الشديد وعدم وضوح الرؤية والشعور بالتعب والجروح أو الجروح التي لا تلتئم.

مرض التهاب الأمعاء

مرض التهاب الأمعاء هو مصطلح يستخدم لوصف الحالات التي تسبب آلاما شديدة في البطن والإسهال، والأنواع الرئيسية لمرض التهاب الأمعاء هي مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

أحد الأعراض الرئيسية، الإسهال الذي يستمر لعدة أسابيع، وهو المسئول عن فقدان الوزن، تشمل الأعراض الأخرى آلام البطن والتعب ووجود الدم أو المخاط في البراز.

على الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يسبب هذه الحالات، التي تؤثر على نحو 10 ملايين شخص على مستوى العالم، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إن ذلك يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأمعاء، ما يؤدي إلى التهابها.

السرطان

يعد فقدان الشهية وفقدان كمية كبيرة من الوزن عن غير قصد من الأعراض التي تصيب 80% من الأشخاص المصابين بسرطان الجهاز الهضمي العلوي، مثل سرطان المعدة أو سرطان الكبد.

الدنف

الدنف، المعروف أيضًا باسم متلازمة الهزال، هو أحد أعراض السرطان المحتملة ويسبب فقدانًا شديدًا للعضلات والدهون، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

الأشخاص المصابون بالسرطان في مرحلة مبكرة لا يصابون عادةً بالدنف، وأوضحت المؤسسة الخيرية أن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة أشخاص مصابين بالسرطان في مرحلة متقدمة يصابون بدرجة ما من الدنف، ويمكن أن يحدث هذا أيضًا مع فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكلى وأمراض القلب.