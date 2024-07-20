تناولها أول شيء في الصباح.. 5 مشروبات تحرق الدهون وتقلص محيط الخصر

كتبت مروة هريدى

إن التخلص من دهون البطن والحصول على خصر نحيف يتطلب في كثير من الأحيان الجمع بين العادات الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن، كما يمكن أن يساعد تناول المشروب الصحيح في الصباح، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية، وتشتهر هذه المشروبات الخمسة الصباحية بقدرتها على حرق الدهون، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشروبات تناولها على معدة فارغة فى الصباح لحرق الدهون وتقليص محيط الخصر:

فوائد ماء الليمون

يعتبر ماء الليمون مشروبًا بسيطًا وقويًا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، ويحتوي الليمون على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، والتي توجد بكثرة فيه، والتي تدعم صحة الجلد وتقوي جهاز المناعة، كما تعمل حموضة الليمون على تسهيل عملية الهضم وإزالة السموم من الكبد، مما يحسن قدرة الجسم على حرق الدهون.

طريقة التحضير

املأ كوبًا بالماء الدافئ واعصر نصف ليمونة فيه، وتناوله على معدة فارغة للحصول على خصر مشدود.

فوائد الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على زيادة عملية التمثيل الغذائي، فهو يحتوي على الكاتيكين، الذي يعمل على تسريع معدل حرق السعرات الحرارية وتحسين حرق الدهون، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على جرعة خفيفة من الكافيين تساعد على زيادة الطاقة والتركيز دون التسبب في الشعور بالتوتر الذي يصاحب تناول القهوة.

طريقة التحضير

انقع كيس شاي أخضر في الماء الساخن لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس دقائق، ويمكنك إضافة ملعقة من العسل أو شريحة من الليمون للحصول على فوائد إضافية.

فوائد تناول خل التفاح

خل التفاح هو مشروب قوي لإنقاص الوزن، فهو يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، وقمع الجوع، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وقد ثبت أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يزيد من حرق الدهون ويقلل من تخزين الدهون في منطقة البطن "الدهون الحشوية".

طريقة التحضير

املأ كوبًا بالماء الدافئ وأضف إليه ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، ويمكن استخدام ملعقة من العسل لتعزيز النكهة، وتناول هذا الخليط على معدة فارغة.

فوائد شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو مشروب رائع لفقدان دهون البطن، حيث تساعد خصائص الزنجبيل الحرارية على زيادة حرق الدهون وتنظيم الجوع وتسريع عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل الالتهاب ويسهل الهضم، وكلاهما يمكن أن يساعد في علاج انتفاخ البطن.

طريقة التحضير

اغلي بضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة خمس إلى عشر دقائق، وبعد تصفية الشاي، نكهه بقليل من العسل أو عصير الليمون.

فوائد ماء الخيار والنعناع

يساعد هذا المشروب المنعش على ترطيب الجسم وإزالة السموم منه، ولأن الخيار غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، فإنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يساعد النعناع في الهضم وتهدئة المعدة، مما يساعد على تقليل الانتفاخ وتشجيع الحصول على منطقة وسط أصغر.

طريقة التحضير

املأ كوبًا بالماء وأضف بضع شرائح من الخيار وأوراق النعناع الطازجة، وقم بتخزينه في الثلاجة طوال الليل، ثم تناوله أول شيء فى الصباح.