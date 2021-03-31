التهاب الأمعاء قد يزيد من مخاطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة Crohn's and Coliti أن مرض التهاب الأمعاء عند البالغين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية ومحاولات الانتحار، وقيم الأطباء من معهد كارولينسكا في السويد، وفقا لتقرير موقع medicalxpress مخاطر الأمراض النفسية والانتحار لدى مرضى التهاب الأمعاء عند البالغين باستخدام بيانات من دراسة سكانية فى السويد (1973 إلى 2013).



امراض الأمعاء والأمراض النفسية

واشتمل التحليل على 69865 مريضًا بالتهاب الأمعاء (التهاب القولون التقرحى: 43557 مريضًا؛ مرض كرون 21245 مريضًا؛ ومرض التهاب الأمعاء 5063 مريضًا) مقابل 3،472،913 من الضوابط العامة للسكان و 66،292 من الأشقاء.

ووجد الباحثون أنه خلال فترة المتابعة التى استمرت 11 عامًا، كان هناك 10.7% من الاضطرابات النفسية الأولى فى مرضى داء الأمعاء الالتهابى مقابل 9.9% فى عموم السكان، ما أدى إلى إصابة 1.8 بمرض نفسى لكل 100 مريض.

ووفقا للتقرير شوهد أعلى خطر للإصابة بالأمراض النفسية بشكل عام خلال السنة الأولى بعد تشخيص مرض التهاب الأمعاء، حيث ارتبطت جميع أنواع داء الأمعاء الالتهابى بزيادة مخاطر محاولات الانتحار.

وكتب المؤلفون يجب توفير المتابعة النفسية للمرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء، كما يجب أن تحدث هذه المتابعة فى غضون السنة الأولى بعد تشخيص مرض التهاب الأمعاء.