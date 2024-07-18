محافظ القاهرة يتفقد مخبز مدعم بحلوان ويستمع لآراء المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة مفاجأة بحى حلوان، شهدت تفقده مخبزًا للخبز المدعم بمنطقة كفر العلو بحى حلوان لمتابعة التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، ووزن الرغيف وجودته، وانتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

كما استمع محافظ القاهرة لآراء عدد من المواطنين حول جودة الخبز ومدى توافره، وانتظام صرفه على البطاقات التموينية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها محافظ القاهرة لحى حلوان .

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز المدعمة، والسياحية والافرنجية لمتابعة الالتزام بالأسعار والمواصفات.



رافق المحافظ فى جولته اشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وفى السياق كان محافظ القاهرة ، قرر إحالة سكرتير عام حى حلوان القائم بعمل رئيس الحى، ومديرى الإشغالات والإنارة والطرق للتحقيق الفورى بسبب التقصير فى تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ولما لاحظه من تدنى حالة النظافة، ووجود إشغالات، وعدم تأمين أعمدة الإنارة، وسوء حالة بعض الطرق.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون مع أى قصور فى العمل مشددًا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.