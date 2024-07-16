محافظ القاهرة يصدر قرارا بمنع قطع أى أشجار وإنشاء مشتل بكل حى

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ قرار بعدم قطع أى شجرة وفى حالة تعارضها مع أى مشروع، يتم العرض على لجنة مختصة وتوضيح ذلك وكذلك لن يتم تقليم جائر للأشجار، وتم التوجيه بإنشاء مشاتل بكل حى تابعة لهيئة النظافة لتوفير الأشجار للمواطنين بأسعار مخفضة لزيادة والتشجيع على التشجير.

وأضاف محافظ القاهرة،خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، أنه سيتابع إنشاء مشتل بكل حى وينتظر تأكيد من كل رئيس حى إنشاء مشتل والتأكيد على ذلك الاجتماع القادم.

وأكد محافظ القاهرة أنه طلب من رؤساء الأحياء تقديم نتائج شهرية منها مشاركة المواطنين مشاكلهم، وإنجاز النظافة التشجير ودهان العقارات والتواصل مع المواطنين والجمعيات الأهلية المستثمرين مشاركتهم أعمال التطوير الجارية فى كل حى.

ووجه المحافظ استطلاع أراء المواطنين بكل حى عند تنفيذ أى إنجاز بشوارع الحى، كذلك التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب وفقا للقانون وحل المشاكل الخاصة بالمواطنين.