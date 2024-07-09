محافظ القاهرة يوجه بزيادة المسطحات الخضراء فى ميدان التحرير

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان واستبدال النخيل والاشجار الجديدة بالنخيل التالف، وزيادة المزروعات والورود، مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة ، والأسوار المحيطة بالميدان.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وفى السياق تفقد محافظ القاهرة اليوم أعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجارية بحى عين شمس، مؤكدا أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن ، وتحسين الخدمات المقدمة له ، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس على غرار ما تم من إعادة تطوير وتخطيط ميدان الألف مسكن.



وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين، ومتابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطىء بشوارع الحى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الرصف والأرصفة، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على شوارع الحى.