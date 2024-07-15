اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:31 م
محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة الميادين والطرق
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية بالمنطقة الشمالية شملت أحياء الزاوية الحمراء وحدائق القبة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم.

والتقى محافظ أثناء الجولة بعدد من المواطنين حيث استمع لأرائهم فيما يجرى من تطوير مؤكدًا أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة له.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

ورافق المحافظ فى جولته دكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.







القاهرة

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احياء القاهرة

الزاويه الحمراء



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