محافظ القاهرة: لن نسمح بأى مخالفة وبدأنا إزالة المخالفات بالمقطم

كتب سيد الخلفاوى

بدأ اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بالمواطن وتحسين خدماته، كذلك الاهتمام بالاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مما يعمل على توطين الصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناطق التاريخية بالقاهرة، وكذلك الاهتمام التشجير مبادرة زراعة المليون شجرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن رئيس الوزراء وجه بالاهتمام بملف التصالح، وكذلك النزول للشارع والاهتمام بالمواطنين والاستماع لهم، كما وجه بالتعامل بشدة مع المخالفات، حيث أكد المحافظ أنه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء وسيتم إزالة عدد من المبانى المخالفة خلال الفترة القادمة وبدأنا بالمقطم.



وتقدم محافظ القاهرة بالشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السابق، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السابقة، كما هنئ القيادات الجديدة بالمحافظة ومنهم أشرف محمد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور خالد الخطيب مدير الشئون الصحية بالقاهرة.

