محافظ القاهرة يترأس اليوم أول اجتماع مجلس تنفيذى بعد توليه منصبه الجديد

كتب سيد الخلفاوى

يترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع مجلس تنفذى لمحافظة القاهرة، بعد توليه منصبه الجديد ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، ومن المقرر أن يناقش المحافظ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة والتى تعكس رؤية الدولة فى تطوير العاصمة.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه يحرص على استمرار التواصل بشكل اساسى مع المواطنين لحل مشاكلهم، كما سيتم التركيز على المشاركة المجتمعية، وهو أمر هام فى مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين، وسيكون تقييم رؤساء الأحياء مربوط بقدرتهم على المشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن توجيهات الرئيس الاهتمام بالصناعة والاستثمار، وفى المحافظة سنهتم بمشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية والمشاكل الخاصة بترفيقها، وسيكون هناك رؤية لتطوير منطقة شق الثعبان، وسيكون لمالكى الورش والمصانع مشاركة فى ذلك.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه يدرك التحديات الموجودة فى العاصمة، وسيعمل على استكمال خطط الدولة بشأنها من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، كما سيتم تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع وحل مشاكل المناطق الصناعية ، ودعم أصحاب الحرف اليدوية بهدف تعظيم الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعظيم مواردها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على رفع كفاءة مناطق القاهرة التاريخية والخديوية والحفاظ عليها واستثمارها سياحيًا.

وأكد د. إبراهيم صابر أنه يؤمن بالعمل الميدانى وسيتواجد بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير واستكمال مشروع المليون شجرة.