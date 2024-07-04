اليوم السابع
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محافظ القاهرة: افتتاح 5 حدائق الأسبوع المقبل والتوسع فى زراعة الأشجار

الخميس، 04 يوليو 2024 05:02 م
محافظ القاهرة: افتتاح 5 حدائق الأسبوع المقبل والتوسع فى زراعة الأشجار محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيهتم بالتشجير والمناطق الخضراء، وسيكون هناك مواجهة لأى تعدى على الأشجار المسطحات الخضراء، كما سيتم التوسع فى إنشاء الأشجار وتفعيل مبادرة الرئيس بزراعة 100 مليون شجرة.

وأعلن محافظ القاهرة ، خلال لقائه بالصحفيين، فى أول يوم بعد توليه مهام منصبه الجديد، أنه سيتم افتتاح لعدد من الحدائق الفترة القادمة، الاسبوع القادم، ومنها حديقة 15 مايو الأندلسية والأمل والفسطاط، وهناك تركيز على زيادة التشجير.

وطالب محافظ القاهرة ،المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمشاركة فى التشجير والمحافظة عليها، مع زيادة حرص المواطنين على زراعة الأشجار أو الحفاظ عليها، لاغتا إلى أن الفترة القادمة سنفعل دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، ولا مانع من كتابة اسمائهم عليها.
 







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