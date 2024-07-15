ما بتخسش.. بحيل بسيطة قلل سعراتك اليومية وغير حياتك

كتبت مروة محمود الياس

كلما زادت سعراتك الحرارية، أصبحت أكثر عرضة للزيادة في الوزن، وكلما ثبت وزنك على الرغم من اتباعك أنظمة ريجيم كثيرة، كان لزامًا عليك الاهتمام بزيادة بعض الخطوات لنظامك الغذائى للوصول إلى هدفك، والتخلص من الوزن الزائد واستعادة قدرتك على فقدان الوزن.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الحيل التي يمكن من خلالها التخلص من زيادة نسبة السعرات الحرارية اليومية، وبالتالي تقليلها والتحكم فيها تدريجيًا.

أبرز هذه الحيل أن تتجه إلى طهى طعامك بطريقة مختلفة، فبدلاً من القلي والتحمير والسمن والزبد والزيت، عليك بالاهتمام بالشوى أكثر، أو الطهى بطريقة صحية مثل الطهى على البخار أو سلق الطعام جيدًا، هذه الطرق لصحية تؤثر وبشدة على نقص نسب السعرات الحرارية ويؤدى هذا بالإيجاب على نسب السعرات اليومية.

تخلص من فكرة عدم حساب سعراتك، فحسابها مهم جدًا، فمشروبك الصباحى كالقهوة والشاى يحتوى على سعرات حرارية ويجب إدخالها في نسب السعرات اليومية.

الطعام قليل الدسم من كل الأنواع سواء لحوم أو دجاج أو حتى منتجات ألبان يوفر عليك الكثير من السعرات الحرارية ويجعلك في وقاية من زيادتها زيادة مفرطة دون أن تدري.

الوجبات الخفيفة مهمة للغاية في نظامك الغذائي لأنها تقلل من شعورك بالجوع الحاد، وتخفض تدريجيًا مجمل سعراتك الحرارية اليومية.

لا تمتنع عن الطعام، ولا تفوت بعض الوجبات، هذه الخطوات الفجائية تؤثر بالسلب على وزنك وعلى مستويات سعرات الحرارية، فالأفضل أن تلتزم بعدد وجبات أساسية ووجبات سناكس صحى.