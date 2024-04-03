معهد الأغذية: تناول الحليب المنزوع أو قليل الدسم اختيار أمثل فى رمضان

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة منى صبرى الباحثة بمعهد تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن تناول الحليب المنزوع أو قليل الدسم يعتبر الخيار الأمثل فى شهر رمضان فى وجبتى الإفطار والسحور فهو غنى بالبروتين والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات مما يعوض فقدان الجسم لهذه العناصر أثناء ساعات الصيام الطويلة بالإضافة إلى قدرته على توفير الشعور بالشبع فى نهار رمضان وتقليل الشعور بالعطش .

أضافت أن منتجات الألبان المتخمرة كالزبادى والأجبان قليلة الدهن والملح كالجبن القريش واللبنة من الأطعمة المناسبة فى وجبة السحور لمحتواها الجيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات المفيدة مع تناول الفواكه والخضروات الطازجة مثل الخيار والخس نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء تساعد الجسم فى تعويض ما يفقده من سوائل أثناء الصوم وتجنب الأغذية عالية الملوحة والمحتوية على الكثير من التوابل والبهارات وكذلك الحلويات والأطعمة الدسمة أو المقلية والغنية بالسعرات لأنها تزيد الإحساس بالعطش أثناء الصيام.



و ترجع أهمية الألبان المتخمرة في كونها عالية القيمة الغذائية والعلاجية وتحسن من صحة الإنسان، كما أنها سريعة التحضير وغير مكلفة.