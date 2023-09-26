استشارى يوضح قائمة بأبرز أنواع "السناك" الصحى.. منها الجزر والمكسرات

كتبت مروة محمود الياس

الاكتفاء بوجباتك اليومية ليس أمرًا كافيًا إذا كنت تسعى لتقليل وزنك والحفاظ على صحتك، فوفقًا لما توضحه الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة بقصر العيني، فإن السناك الصحى المفيد أمر فى غاية الأهمية لتدخله فى نظامك الغذائي اليومي.

وتابع أن الأطعمة التى تصلح أن تكون "سناك" أو ما يعرف با لوجبات الخفيفة الانتقالية، فهى تساعد بشكل كبير على منع الشراهة والجوع الدائم، وكذلك تحد من الرغبة فى تناول الأطعمة الغنية بالسكر وكذا الحلويات، فضلاً عن أن هذه الوجبات الانتقالية تضمن تقليل كمية الطعام فى الوجبات الأساسية، وبالتالي يشعر الشخص بالشبع أسرع.

وأوضح استشارى الباطنة أن الوجبة الخفيفة أو السناك لابد وأن تكون وجبة خفيفة، لا سعرات كبيرة فيها، ولا تحتوى على الدهون غير الصحية ولابد وأن تكون مكوناتها تمد بالطاقة والنشاط، ومن أبرز الأطعمة والمشروبات التى تصلح كسناك صحى:

التفاح أحد أبرز الفاكهة المفيدة التى تحتوى علي مضادات أكسدة، ثمرة بين الوجبات تفيد بشدة

الموز من أبرز أنواع الفاكهة التى تصلح كسناك صحي

الفول السوداني حفنة منه تساعد على كبح الجوع

العصائر الطبيعية دون إضافة السكر، كوب واحد مفيد جدًا

اللبن، كوب خال الدسم يفيد بشدة

الورقيات الخس والجرجيز والبقدونس

الفشار طبق صغير سناك صحى ممتاز

الجزر، ثمرة أو اثنتين بين الوجبه والاخري مفيد ومعزز للمناعة