أسباب تجعل تناول الوجبات الخفيفة مفيدة.. هتساعدك فى السيطرة على الأكل

كتبت نهير عبد النبى

يميل الكثير منا إلى الشعور بالجوع بين الوجبات بينما يحاول البعض السيطرة على رغباتهم الشديدة ، ويختار البعض الآخر تناول وجبة خفيفة بسرعة على شيء صغير، و هناك العديد من الأساطير المحيطة بممارسة تناول الوجبات الخفيفة لاحظ أن هذا لا يعني مجرد تناول وجبة خفيفة . يشير مصطلح "الوجبات الخفيفة" إلى استهلاك الطعام خلال فترة زمنية مختلفة عن وجباتك المعتادة، و يعتقد بعض الناس أن تناول الوجبات الخفيفة غير صحي بطبيعته. قد يكون هذا بسبب ربطهم تلقائيًا بين الوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة.

وحسب ما ذكره موقع food فأن الحقيقة هي أن تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون مفيدًا لك حقًا ، بشرط أن تفعل ذلك بشكل صحيح وتختار الأطعمة الصحيحة .

وهناك فوائد للوجبات الخفيفة



- يساعد على تجنب الإفراط في الأكل



تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات يمكن أن يعزز الشبع وقمع الإفراط في الاستهلاك في الوجبة التالية، لا يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الضغط على الجهاز الهضمي فحسب ، بل يمكن أن يمنع أيضًا امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي قد يساعدك تناول الوجبات الخفيفة أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية .

- يعزز الشهية

يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة المناسبة في تعزيز صحتك العامة ورفاهيتك، يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة في إبعاد آلام الجوع إذا اخترت تناول وجبة خفيفة بانتباه ، يمكنك مقاومة إغراء الاستسلام للرغبة الشديدة غير الصحية، أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن سوف يرتبطون بهذا بشكل خاص.

- يساعد في التعامل مع التقلبات المزاجية



في بعض الأحيان نشعر بالغضب لأننا جائعون ، على الرغم من أننا قد نلوم ذلك على عوامل أخرى يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة في استعادة التوازن العام لجسمنا وتحفيز الحالة المزاجية بشكل أفضل أتساءل ماذا يجب أن تأكل؟ ثم تحقق من قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في معالجة التقلبات المزاجية ، كما اقترح الخبراء

- قد يحسن الانتباه



هل تساءلت يومًا عن سبب نصحك بتناول الفواكه الجافة قبل الاختبار أو المقابلة؟ يمكن أن تساعد الوجبات الخفيفة مثل هذه في تحسين مدى انتباهنا الجوع هو إلهاء ، وقد يتجلى في انخفاض الطاقة ، والصداع ، وأكثر من ذلك ، إذا ترك دون كبح. وبالتالي ، يمكن أن يضمن تناول الوجبات الخفيفة بقاء تركيزك حادًا.