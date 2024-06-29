قطع المياه عن بعض شوارع الدقى بسبب كسر مفاجئ بخط بميدان فينى

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة وقوع كسر مفاجئ بخط المياه الكائن بشارع السد العالي بمنطقة ميدان فيني بحي الدقي، والذي تسبب في غلق المياه عن عدد من الشوارع المحيطة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع.

وتابع المحافظ جهود الإصلاح والتي بدات بالدفع بـ7 شفاطات من شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل لشفط المياه الناتجة عن الكسر المفاجئ لعدم إعاقة الحركة المرورية كما تم توجيه فرق الاصلاح لسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمه للخط.

وشدد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية .



كسر خط مياه في الدقي



كسر خط مياه في الدقي