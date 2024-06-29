محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت – مرام محمد

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو.

وقال محافظ الجيزة في برقيته: "يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمي أيات التقدير لانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو والتي قامت بحمايتها القوات المسلحة والشرطة تحت قيادتكم الحكيمة.

إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الفساد والطغيان والإرهاب وإنحيازكم الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة علي ركائز من الديمقراطية والاستقرار من أجل شعب مصر العظيم والذي يخطو خطوات واثقة يحدوها الأمل والرجاء في استشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار.

سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائمًا على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن".

وبعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول / محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.