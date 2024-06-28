غداً.. قطع مياه الشرب عن قريتين بقلين فى كفر الشيخ 7 ساعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن قريتين بمركز قلين، غدًا السبت، وذلك من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 2 من ظهر نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات.

وقالت الشركة في بيان لها، إنّه سيتم قطع مياه الشرب عن قريتي "المنشأة الكبرى، والمرازقة" بمركز قلين، وذلك نظرًا للقيام بأعمال الصيانة بمحطة عزيز المدمجة بقلين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.