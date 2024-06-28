اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2024 03:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع المياه عن بعض مناطق الصف بالجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

الجمعة، 28 يونيو 2024 03:00 ص
قطع المياه عن بعض مناطق الصف بالجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق مركز الصف، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 28 / 6 / 2024، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 29 / 6 / 2024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: (مدينة الصف، عزبة السلام، قرية الفهميين).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.







محافظة الجيزة

مركز الصف

انقطاع المياه

قطع المياه

شركة مياه الشرب بالجيزة

مياه الجيزة

الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة