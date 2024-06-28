قطع المياه عن بعض مناطق الصف بالجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق مركز الصف، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 28 / 6 / 2024، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 29 / 6 / 2024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: (مدينة الصف، عزبة السلام، قرية الفهميين).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.