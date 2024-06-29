غلق محال مخالفة فى الطوابق وحدائق الأهرام استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء (الوراق، إمبابة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لرفع كفاءة النظافة بعدد من المواقع التي تم رصد احتياجها لتدعيم جهود النظافة بها استجابة لشكوى المواطنين.

وعلى الفور، توجهت فرق النظافة التابعة للهيئة وأحياء الوراق وإمبابة كل بنطاقه بالتوجه للمواقع محل الشكوى وهى (نفق الفيلا وسلم أخر سهم بحى الوراق)، (أرض عزيز عزت بحى إمبابة)، حيث تم رفع المخلفات من خلال مجموعات العمل وازالة حوش لفرز القمامة.

ووجه المحافظ مسؤلى حى الهرم بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين المتضررين من مخالفات لفرن عيش مقام بعقار سكنى دون ترخيص بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة كعابيش ومقهى مخالف بشارع المنشية بمنطقة الطوابق لتضرر المواطنين، بالإضافة إلى التعامل مع مخالفات كافيه ومخبز ومطعم جميعهم مخالفين ويسببون إزعاج للمواطنين على مدار اليوم بأسفل العقارات 321ح حدائق الأهرام.

وتوجهت حملة من حى الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق للنقاط المذكورة وغلق كل منها ومصادرة محتوياتهما وإيداعها مخازن الحى وتحرير المحاضر بكل مخالفة.

واستجابت محافظة الجيزة للشكوى الواردة من وجود مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بجوار ثلاجة ابو سكر بطريق الجبانة بمنطقة منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين حيث تم التعامل مع المخالفات وإزالتها علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.