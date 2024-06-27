قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق مركز الصف بالجيزة غدا

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 28 / 6 / 2024 حتي الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 29 / 6 / 2024 للانتهاء من أعمال الربط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بـ قطع المياه هي: مدينة الصف، عزبة السلام - قرية الفهميين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء من الاعمال بالمواعيد المحددة، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.